FirenzePost : Coronavirus in Toscxana: 17 morti (età media 79 anni), oggi 23 aprile. E 1.003 nuovi contagi -

In Toscana sono 220.973 i casi di positività al Coronavirus, 1.003 in più rispetto a ieri (983 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più ...Scende il numero dei ricoverati a livello regionale. In Toscana sono 220.973 i casi di positività al Coronavirus, 1.003 in più rispetto a ieri (983 confermati con tampone molecolare e 20 da test ...