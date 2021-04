Coronavirus | in Italia 14 761 nuovi casi su 315 700 tamponi e 342 decessi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

BOLLETTINO23 APRILE/ Dati Min. Salute: sale tasso di positività In zona gialla, invece, oltre alla Lombardia finiscono, in base a quanto deciso dalla Cabina di Regia , Friuli - ...Sono 14.761 i nuovi casi diregistrati in, a fronte di 315.700 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 4,7%, in leggero aumento rispetto al 4,4% di giovedì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono ...“Le farmacie – spiega ancora la dottoressa Righetti – sono presenti in modo capillare nella provincia di Ascoli come in tutt’Italia, sono quindi facilmente ... “Ma proprio i problemi legati al Covid ...Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati ...