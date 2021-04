Coronavirus, in India oltre 330mila casi e 2.000 morti in 24 ore. (Di venerdì 23 aprile 2021) Pandemia fuori controlla in India. Sono oltre 330mila i nuovi casi giornalieri e il Coronavirus si è portato via oltre 2.000 persone. Scoppia incendio in un reparto Covid a Mumbai: 13 vittime Il Coronavirus dilaga in India. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record mondiale: oltre 330mila nuovi contagi per un totale di 16 milioni. I morti sono 2.263, il che porta il totale a 186.920 dall’inizio della pandemia. E ormai il paese asiatico è postrato dallo sforzo sanitario: gli ospdedali di Nuova Delhi hanno terminato le scorte di ossigeno ieri sera e in generale c’è carenza di scorte sanitarie un po’ dappertutto. Incidente nella città di Nashik, dove 24 malati di Covid sono ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) Pandemia fuori controlla in. Sonoi nuovigiornalieri e ilsi è portato via2.000 persone. Scoppia incendio in un reparto Covid a Mumbai: 13 vittime Ildilaga in. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record mondiale:nuovi contagi per un totale di 16 milioni. Isono 2.263, il che porta il totale a 186.920 dall’inizio della pandemia. E ormai il paese asiatico è postrato dallo sforzo sanitario: gli ospdedali di Nuova Delhi hanno terminato le scorte di ossigeno ieri sera e in generale c’è carenza di scorte sanitarie un po’ dappertutto. Incidente nella città di Nashik, dove 24 malati di Covid sono ...

