Advertising

zazoomblog : Coronavirus in Campania i dati del 22 aprile: 1.970 nuovi positivi e 1.913 guariti - #Coronavirus #Campania… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Il bollettino coronavirus della Regione Campania di oggi 23 aprile: Il… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.970 positivi su 19.653 tamponi e 1.913 guariti nelle ultime 24 ore, 49 morti di cui 2… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.970 positivi su 19.653 tamponi e 1.913 guariti nelle ultime 24 ore, 49 morti di cui 2… - MondoNapoli : Coronavirus, il bollettino della Regione Campania: i dati di oggi 23 aprile - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Regione Campania

Abruzzo 0.84 Basilicata 1.24 Calabria 1.030.92 Emilia - Romagna 0.73 Friuli Venezia Giulia 0.61 Lazio 0.78 Liguria 0.82 Lombardia 0.72 Marche 0.69 Molise 1.49 Piemonte 0.66 Provincia di Bolzano 0.75 Provincia di Trento 0.77 Puglia 0.Per la regionerisulta una riduzione maggiore (rispetto alle altre Regioni) nei ricoveri ...Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 22 aprile dell’unità di Crisi regionale riporta 1.970 positivi su 19.653 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.970 positivi al ...Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Ok Notizie (Si apre in una ...