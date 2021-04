Coronavirus, il monitoraggio dell’Iss: l’indice Rt scende a 0,81. Quindici Regioni verso la zona gialla (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua a calare l’indice Rt nazionale, che misura la trasmissibilità del contagio da Coronavirus. Negli ultimi sette giorni il dato è passato da 0,85 a 0,81. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Secondo le anticipazioni di Repubblica, confermate dall’agenzia Ansa, potrebbero essere 14 le Regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna per la quale ci sono però ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua a calareRt nazionale, che misura la trasmissibilità del contagio da. Negli ultimi sette giorni il dato è passato da 0,85 a 0,81. È quanto emerge dall’ultimosettimanale del Ministero della Salute-Iss sull’andamento dell’epidemia per il periodo 12-18 aprile. Secondo le anticipazioni di Repubblica, confermate dall’agenzia Ansa, potrebbero essere 14 lee 2 province autonome ad andare in. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Sardegna per la quale ci sono però ancora alcuni dubbi. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, ...

