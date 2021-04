Coronavirus, il governo si è scordato dei matrimoni. La storia di Salvatore e Renata: «Troppa incertezza, il giorno più bello è diventato un incubo» (Di venerdì 23 aprile 2021) «Rischiamo di perdere migliaia di euro, non sappiamo come, quando e se riusciremo a sposarci. La prima data era stata fissata l’11 luglio 2020, poi il 13 luglio 2021. Adesso, dopo l’approvazione del decreto Covid che non cita affatto i matrimoni, ci sentiamo di nuovo abbandonati. Ci sembra di rivivere lo stesso film dello scorso anno. Chi ci tutela? Ci manca avere una certezza, non sappiamo nemmeno se possiamo organizzare il ricevimento, quante persone possiamo invitare. Il giorno più bello della nostra vita, che programmiamo dal 2019, è diventato un incubo, un’agonia. Così ci portano a pensare che quelli sbagliati siamo noi. Tutto distrutto, siamo distrutti». A parlare a Open sono Salvatore Leotta e Renata Torre, due siciliani di 33 e 29 anni. Dieci anni passati ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) «Rischiamo di perdere migliaia di euro, non sappiamo come, quando e se riusciremo a sposarci. La prima data era stata fissata l’11 luglio 2020, poi il 13 luglio 2021. Adesso, dopo l’approvazione del decreto Covid che non cita affatto i, ci sentiamo di nuovo abbandonati. Ci sembra di rivivere lo stesso film dello scorso anno. Chi ci tutela? Ci manca avere una certezza, non sappiamo nemmeno se possiamo organizzare il ricevimento, quante persone possiamo invitare. Ilpiùdella nostra vita, che programmiamo dal 2019, èun, un’agonia. Così ci portano a pensare che quelli sbagliati siamo noi. Tutto distrutto, siamo distrutti». A parlare a Open sonoLeotta eTorre, due siciliani di 33 e 29 anni. Dieci anni passati ...

NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - RivoluzioneLib : AL GOVERNO C’E’ SOLO LA SINISTRA - veneziana4 : #coronavirus se c'è una cosa eccezionale che è riuscita a fare il #governo è far credere alla #gente che l'unica ca… - veneziana4 : #coronavirus #governo e #cts adesso hanno solo una cartuccia ma non da poco. Attenzione perchè il tempo passa in fr… - Bart__Alex : Coronavirus, bollettino 22 aprile: stabili contagi e morti, picco di vaccinazioni. Raggiunto l'obiettivo di Figliuo… -