Coronavirus, il Giappone dichiara lo stato di emergenza: “Sistema ospedaliero in situazione grave che non ha precedenti” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Il Sistema ospedaliero si trova di fronte a una grave situazione che non ha precedenti. Le infezioni con la variante altamente contagiosa rappresentano oggi l’80% delle infezioni a Osaka e il 30% a Tokyo”, così il primo ministro Giapponese Yoshihide Suga durante una conferenza stampa ha dichiarato un nuovo stato di emergenza in alcune aree del Paese a causa della pandemia da Coronavirus. “Abbiamo deciso di dichiarare lo stato di emergenza a Tokyo, Kyoto, Osaka e nelle prefetture di Hyogo”, ha specificato il premier. La decisione del governo arriva quando mancano solo tre mesi all’inizio delle Olimpiadi. Si tratta del terzo stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “Ilsi trova di fronte a unache non ha. Le infezioni con la variante altamente contagiosa rappresentano oggi l’80% delle infezioni a Osaka e il 30% a Tokyo”, così il primo ministrose Yoshihide Suga durante una conferenza stampa hato un nuovodiin alcune aree del Paese a causa della pandemia da. “Abbiamo deciso dire lodia Tokyo, Kyoto, Osaka e nelle prefetture di Hyogo”, ha specificato il premier. La decisione del governo arriva quando mancano solo tre mesi all’inizio delle Olimpiadi. Si tratta del terzo...

Advertising

giornaleradiofm : Covid: in Giappone nuovo stato d'emergenza: (ANSA) - TOKYO, 23 APR - Il Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'eme… - Robbetta : RT @rtl1025: ???? Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal #coronavirus. La decisione del governo arri… - daydream_sara : RT @Radio1Rai: ??Il #Giappone dichiara un nuovo stato d'emergenza per il #coronavirus. La decisione arriva a soli tre mesi dall’inizio dei G… - AntonioSolara : RT @Radio1Rai: ??Il #Giappone dichiara un nuovo stato d'emergenza per il #coronavirus. La decisione arriva a soli tre mesi dall’inizio dei G… - la_staxy : RT @rtl1025: ???? Il #Giappone ha dichiarato un nuovo stato d'emergenza per la crisi causata dal #coronavirus. La decisione del governo arri… -