Coronavirus, il bollettino del 23 aprile 2021: 14.761 nuovi casi, 342 i decessi. La situazione in Italia (Di venerdì 23 aprile 2021) Sono 14.761 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 16.232 di ieri. In calo anche i decessi, 342 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 23 aprile 2021. Il tasso di positività è al 4,67% (venerdì scorso era 4,9%).Diminuisce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 21.440, con un decremento di 654 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva 2.979, meno 42 rispetto a ieri. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.

