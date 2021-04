Coronavirus, i dati – 14.761 contagi con 315mila tamponi: tasso di positività sale al 4,7%. Meno di 3mila persone in intensiva. Altre 342 vittime (Di venerdì 23 aprile 2021) Calano leggermente rispetto a ieri i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono infatti 14.761 le persone risultate positive al virus, contro le 16.232 della giornata precedente. Questo a fronte però di un sensibile calo nel numero di tamponi effettuati: sono 315.700 i test svolti in 24 ore, contro i 364mila di ieri, con il tasso di positività che quindi continua a crescere dal 4,4% di 24 ore fa al 4,7%. I numeri migliorano, però, se confrontati con lo stesso giorno di una settimana fa: venerdì scorso, infatti, i contagi registrati erano stati 15.943. In leggero calo le vittime che oggi sono 342, contro le 360 di ieri. È ancora alto, però, il numero delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Calano leggermente rispetto a ieri idain Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo iforniti dal ministero della Salute, sono infatti 14.761 lerisultate positive al virus, contro le 16.232 della giornata precedente. Questo a fronte però di un sensibile calo nel numero dieffettuati: sono 315.700 i test svolti in 24 ore, contro i 364mila di ieri, con ildiche quindi continua a crescere dal 4,4% di 24 ore fa al 4,7%. I numeri migliorano, però, se confrontati con lo stesso giorno di una settimana fa: venerdì scorso, infatti, iregistrati erano stati 15.943. In leggero calo leche oggi sono 342, contro le 360 di ieri. È ancora alto, però, il numero delle ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - Affaritaliani : I “dati” di cui parlano gli esperti non forniscono alcun supporto a questa politica mirata a tenere chiusa in casa… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #23aprile ?? 1.003 nuovi casi ?? 26.049 tamponi eseguiti ?? 1.757 ricoverati (-24 da ier… - Tino44588447 : In Italia 14.761 nuovi casi e 342 decessi - Agenzia_Ansa : Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… -