Coronavirus a Vo’, i pazienti zero del Veneto sono i due turisti cinesi (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo l’Università di Padova, i due turisti cinesi poi ricoverati a Roma sono i pazienti zero del Veneto. I pazienti zero del Veneto sono i due turisti cinesi che poi sarebbero stati ricoverati allo Spallanzani di Roma. Non ha dubbi il gruppo di ricercatori dell’Università di Padova, guidato da Andrea Crisanti. AmbulanzaCovid, i due turisti cinesi sono i pazienti zero del Veneto Il team ha scoperto quindi l’identità dei pazienti zero del Veneto, quelli che hanno dato il via alla diffusione del virus a Vo’, località venuta ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo l’Università di Padova, i duepoi ricoverati a Romadel. Ideli dueche poi sarebbero stati ricoverati allo Spallanzani di Roma. Non ha dubbi il gruppo di ricercatori dell’Università di Padova, guidato da Andrea Crisanti. AmbulanzaCovid, i duedelIl team ha scoperto quindi l’identità deidel, quelli che hanno dato il via alla diffusione del virus a Vo’, località venuta ...

Advertising

news_mondo_h24 : Coronavirus a Vo’, i pazienti zero del Veneto sono i due turisti cinesi - RadioCivita : ?? Nuovo Podcast! 'Turisti on the road: come funzionano i voli “Covid-tested”?' su @Spreaker #adriano_abbondanza… - passarinic : @Albysan4 Il dirigente della sanità del Veneto applicando le direttive di OMS e ISS. Quando ci sono stati i casi di… - Aurimarhoff : RT @TutteLeNotizie: Coronavirus, lo studio su Vo’ Euganeo: “Tra il 50% e il 75% dei casi sono completamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Vo’ Borghetto Santo Spirito, intenso programma di manifestazioni per le festività Il Vostro Giornale