Coronavirus | 14 761 nuovi casi e 342 decessi in 24 ore

(Di venerdì 23 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Calo deidiin Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute icontagiati nelle ultime 24 ore sono 14.761 (ieri erano stati più di 16 mila) con 315.700 tamponi e che determina un tasso di positività al 4,6%. Dall'inizio della pandemia itotali sono ad un passo dai 4 milioni. Iscendono a 342 (-18). Il numero dei guariti oggi è 21.069, mentre gli attuali positivi flettono di 6.652 attestandosi complessivamente a 465.543. Il calo dei ricoveri nei reparti ordinari è netto anche oggi. I degenti attualmente ospitati sono 21.440 (-654), mentre scendono sotto i 3 mila i ricoverati nelle terapie intensive, per la precisione sono 2.979 con 153ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 441.124 persone. Per quanto riguarda ...

