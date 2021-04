Corona virus: Italia, 465543 attualmente positivi a test (-6653 in un giorno) con 118699 decessi (342) e 3351461 guariti (21069). Totale di 395703 casi (14761) Dati della protezione civile: effettuati 315700 tamponi (Di venerdì 23 aprile 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 465543 attualmente positivi a test (-6653 in un giorno) con 118699 decessi (342) e 3351461 guariti (21069). Totale di 395703 casi (14761) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 315700 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 aprile 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(342) e).di) proviene da Noi Notizie..

