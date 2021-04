“Coprifuoco? Ripicca politica contro le regioni”. Per Bassetti la scienza non c’entra (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – “Coprifuoco alle 22? Una Ripicca politica contro le regioni, non ha senso non spostarlo alle 23“: ne è convinto Matteo Bassetti. L’infettivologo non ha dubbi: “Andiamo incontro all’estate con fiducia, ha poco senso penalizzare ancora le attività, è quindi ragionevole spostare il Coprifuoco alle 23“. Anche perché solo lo 0,1% dei casi di contagio si verifica all’aperto. Bassetti: “Contagi all’aria aperta uno su mille” “I contagi all’aria aperta saranno uno su mille, ha poco senso colpevolizzare le strutture in esterni, si perde di vista l’obiettivo. Occorrerebbe piuttosto limitare i contagi dove si concentrano, sui mezzi pubblici, in famiglia, negli ospedali. Ma bar e ristoranti lasciateli stare. Credo sia sbagliato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – “alle 22? Unale, non ha senso non spostarlo alle 23“: ne è convinto Matteo. L’infettivologo non ha dubbi: “Andiamo inall’estate con fiducia, ha poco senso penalizzare ancora le attività, è quindi ragionevole spostare ilalle 23“. Anche perché solo lo 0,1% dei casi di contagio si verifica all’aperto.: “Contagi all’aria aperta uno su mille” “I contagi all’aria aperta saranno uno su mille, ha poco senso colpevolizzare le strutture in esterni, si perde di vista l’obiettivo. Occorrerebbe piuttosto limitare i contagi dove si concentrano, sui mezzi pubblici, in famiglia, negli ospedali. Ma bar e ristoranti lasciateli stare. Credo sia sbagliato ...

