Coprifuoco posticipato: possibile da metà maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governo sta valutando l'ipotesi di posticipare il Coprifuoco alle 23 se i dati del contagio lo consentiranno: la data a cui si guarda è il 17 maggio. Coprifuoco alle 23 dal 17 maggio: si deciderà in base all’andamento dei contagi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 aprile 2021) Il governo sta valutando l'ipotesi di posticipare ilalle 23 se i dati del contagio lo consentiranno: la data a cui si guarda è il 17alle 23 dal 17: si deciderà in base all’andamento dei contagi su Notizie.it.

Advertising

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Il #governo #Draghi ha specifico che il nuovo #decreto è valido fino al 31 luglio ma che l'esecutivo ha già stabilito che… - Formigoni__ : RT @ale_conomista: No, il coprifuoco NON è automaticamente confermato fino al 31 luglio. Fino al 31 luglio è stato prorogato lo stato di em… - MalefikoDentro : @WomanInBlack24 CHE C'È, HANNO POSTICIPATO IL COPRIFUOCO ALLE 22:15 PER DARE TEMPO PER IL RUTTINO AL LEMONCINO? - infoitinterno : Coprifuoco posticipato e deroghe per la scuola: come può cambiare il decreto Riaperture - xFister : Per intenderci: io credo che il coprifuoco sarà posticipato o eliminato nel prossimo mese, ma il testo del decreto… -