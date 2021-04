Coprifuoco e riaperture, Draghi ignora le richieste delle regioni. Decreto già in vigore e senza modifiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr – Draghi ignora le richieste delle regioni: il Decreto riaperture entra in vigore oggi senza modifiche sul Coprifuoco e sul rientro a scuola. Ieri i governatori si erano riuniti in una seduta straordinaria della Conferenza delle regioni per decidere la linea da adottare con Palazzo Chigi. Alla fine in una lettera rivolta al premier i governatori hanno chiesto un incontro per rivedere le misure del Decreto prima della sua pubblicazione. Ma così non è stato. ignorate le richieste delle regioni, Decreto riaperture pubblicato in Gazzetta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr –le: ilentra inoggisule sul rientro a scuola. Ieri i governatori si erano riuniti in una seduta straordinaria della Conferenzaper decidere la linea da adottare con Palazzo Chigi. Alla fine in una lettera rivolta al premier i governatori hanno chiesto un incontro per rivedere le misure delprima della sua pubblicazione. Ma così non è stato.te lepubblicato in Gazzetta ...

