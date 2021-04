Coprifuoco alle 22, gli organizzatori non ci stanno: “Faremo tante proteste” (Di venerdì 23 aprile 2021) di Monica De Santis “Noi operatori dello spettacolo Faremo tante di quelle proteste che saranno costretti a cambiare l’orario del Coprifuoco. Le ore 22 sono una presa in giro per tutti non solo per i teatri, ma anche per gli esercizi commerciali, bar ristoranti, ecc.”, commenta così,?Antonio Marzullo segretario artistico del teatro Verdi di Salerno e braccio destro del maestro e direttore artistico Daniel Oren, il nuovo Dpcm, presentato nelle scorse ore dal presidente del consiglio?Draghi. Un Dpcm che di fatto riapre i teatri ed i cinema imponendo loro però un orario di chiusura troppo presto. Un commento non positivo, come quello espresso da tanti, tantissimi operatori culturali che lamentano soprattutto la decisione da parte del governo di rivedere l’orario del Coprifuoco ogni 15 giorni, impedendo di ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 23 aprile 2021) di Monica De Santis “Noi operatori dello spettacolodi quelleche saranno costretti a cambiare l’orario del. Le ore 22 sono una presa in giro per tutti non solo per i teatri, ma anche per gli esercizi commerciali, bar ristoranti, ecc.”, commenta così,?Antonio Marzullo segretario artistico del teatro Verdi di Salerno e braccio destro del maestro e direttore artistico Daniel Oren, il nuovo Dpcm, presentato nelle scorse ore dal presidente del consiglio?Draghi. Un Dpcm che di fatto riapre i teatri ed i cinema imponendo loro però un orario di chiusura troppo presto. Un commento non positivo, come quello espresso da tanti, tantissimi operatori culturali che lamentano soprattutto la decisione da parte del governo di rivedere l’orario delogni 15 giorni, impedendo di ...

