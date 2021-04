Coppia Ferrari al GP storico di Montecarlo, Alesi ha un tifoso speciale: Leclerc... (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo un anno di stop, a causa dell'emergenza Covid, tornano a risuonare i motori a Montecarlo. Durante questo fin settimana, sul circuito cittadino monegasco va in scena il Gran Premio storico e nel ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo un anno di stop, a causa dell'emergenza Covid, tornano a risuonare i motori a. Durante questo fin settimana, sul circuito cittadino monegasco va in scena il Gran Premioe nel ...

Advertising

ferrari_fzenato : RT @fuoridallhype_: “Chi parla?” “Parli tu” “Oh mi piace quando fai così, farai strada, carino” Che coppia Sonia e Tommaso #IlPuntoZ - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: inizio di 2021 con il piede giusto per la #Ferrari, spinta dalla coppia #Leclerc-#Sainz - FormulaPassion : #F1: inizio di 2021 con il piede giusto per la #Ferrari, spinta dalla coppia #Leclerc-#Sainz - ferrari_fzenato : RT @iloveuzorzi: Paul che vota Awed?? La vera coppia di questa isola #tommasozorzi - ceoofchilli55 : come stai???? sapendo che oggi carlos e charles hanno preparato qualche video con la ferrari per noi... come stai??… -