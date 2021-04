Coppa di Germania, l’annuncio della Dfb: “La finale si disputerà a porte chiuse” (Di venerdì 23 aprile 2021) La finale di Coppa di Germania, in programma il 13 maggio all’Olympiastadion di Berlino, si disputerà a porte chiuse. A rivelarlo è stata la Dfb (Federazione calcistica tedesca), che in un tweet ha spiegato: “A causa delle normative attualmente in vigore a Berlino, l’ammissione di spettatori non è possibile fino al 9 maggio“. Tuttavia, è stata firmata una legge dal presidente della Germania Steinmeier che permette al governo federale di attuare ulteriori restrizioni per contenere la pandemia da Covid-19. Bisognerà dunque aspettare ancora un po’ prima di vedere i tifosi negli stadi. In Germania, gli spalti sono deserti dallo scorso autunno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Ladidi, in programma il 13 maggio all’Olympiastadion di Berlino, si. A rivelarlo è stata la Dfb (Federazione calcistica tedesca), che in un tweet ha spiegato: “A causa delle normative attualmente in vigore a Berlino, l’ammissione di spettatori non è possibile fino al 9 maggio“. Tuttavia, è stata firmata una legge dal presidenteSteinmeier che permette al governo federale di attuare ulteriori restrizioni per contenere la pandemia da Covid-19. Bisognerà dunque aspettare ancora un po’ prima di vedere i tifosi negli stadi. In, gli spalti sono deserti dallo scorso autunno. SportFace.

Calcio: Finale di Coppa di Germania a Berlino sarà senza tifosi - Sardiniapost.it SardiniaPost Coppa di Germania, l’annuncio della Dfb: “La finale si disputerà a porte chiuse” La finale di Coppa di Germania, in programma il 13 maggio all’Olympiastadion di Berlino, si disputerà a porte chiuse. A rivelarlo è stata la Dfb (Federazione calcistica tedesca), che in un tweet ha ...

Calcio: Finale di Coppa di Germania a Berlino sarà senza tifosi Berlino, 23 apr. (Adnkronos) - La federazione calcistica tedesca (Dfb) ha confermato che la finale di Coppa nazionale del 13 maggio a Berlino ... Giovedì, il presidente della Germania Frank-Walter ...

