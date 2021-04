Copasir | Lollobrigida | ' da Casellati e Fico assordante silenzio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Dopo l'appello di 40 costituzionalisti che hanno ricordato come la presidenza delspetti all'opposizione, èildi. Sconcertante il fatto che i presidenti di Camera e Senato, quali garanti dell'osservanza delle norme nelle Aule parlamentari, non abbiano fatto seguito alla richiesta di intraprendere azioni per ripristinare la legalità". Lo afferma Francesco, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "In attesa di un segnale da quelle forze politiche che avevano avanzato l'idea delle dimissioni dei componenti dell'organismo, è doveroso -aggiunge- cheintervengano su questa gravissima situazione che lede i principi cardine di una democrazia e ...