Convocati Genoa per lo Spezia | tre assenze per Ballardini

Advertising

MCalcioNews : Genoa, i convocati per la sfida contro lo Spezia: Radovanovic squalificato - MassyGrifo : Convocati per domani ore 15.00 - Genoa-Spezia. - pianetagenoa : I 23 convocati del Genoa - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati: cinque gli assenti per la gara di domani - charliemchouse : Genoa, i convocati: cinque gli assenti per la gara di domani -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Genoa

NonQuagliarella (problema al flessore della coscia sinistra), Torregrossa e Gaston ... In mediana si candida Dabo, subentrato contro il, ma Ionita resta in pole Udinese, De Paul rientra.Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Al termine della rifinitura, Davide Ballardini ha diramato l'elenco dei 23delper la gara di domani alle 15 contro lo Spezia. Per la gara del Ferraris sono assenti lo squalificato Radovanovic e, come già contro il Benevento, Portanova.Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro lo Spezia: tre assenze per i rossoblu Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la gara ...Ballardini ha tra le mani una squadra giovane e determinata, ma l'ottimo campionato fin qui dello Spezia potrebbe mettere in difficoltà chiunque Dopo il rocambolesco pareggio per 2-2 del turno ...