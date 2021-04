Conte, riferimenti, effetto boomerang: così l'Inter in casa domina anche senza tifosi (Di venerdì 23 aprile 2021) L'Inter vola al Meazza proprio nella stagione in cui non ci sono i tifosi. Un paradosso difficile da spiegare, anche perché il popolo nerazzurro vince da anni lo scudetto delle presenze e quindi la ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 aprile 2021) L'vola al Meazza proprio nella stagione in cui non ci sono i. Un paradosso difficile da spiegare,perché il popolo nerazzurro vince da anni lo scudetto delle presenze e quindi la ...

Advertising

sportli26181512 : Conte, riferimenti, effetto boomerang: così l'Inter in casa domina anche senza tifosi: Conte, riferimenti, effetto… - Gazzetta_it : #InterVerona #Conte, riferimenti, effetto boomerang: così l'@Inter in casa domina anche senza tifosi - AugustoSabatel2 : @La_manina__ Buahahahahahahahah, i grandi riferimenti della sx Grillo Conte Casalino, kvm - MatteoBandit2 : @LepantoVienna Ma in cosa la pensiamo uguale? Ieri annunciano che ci faremo un'estate più schifosa che con Conte ed… - mario_iacone : @elevisconti Far sparire dalla scena politica Conte il prima possibile senza continui rinvii e riferimenti ad azion… -