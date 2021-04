Consigli Fantacalcio 33^ Giornata Serie A: chi schierare gara per gara (Di venerdì 23 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 33^ Giornata di Serie A che inizierà con la sfida in anticipo tra Genoa e Spezia Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 33^ Giornata di Serie A: Genoa-Spezia. Senza soluzione di continuità il campionato più bello del mondo (almeno per noi) con il derby ligure a inaugurare il sabato. A distanza di un girone dal suo esordio, Ballardini punta a sigillare la salvezza con i gol di Destro e Scamacca, comunque Consigliabili. Partita da Zajc, uno che sa estrarre conigli dal cilindro, ma anche da Strootman sempre affidabile. Zappacosta sugli esterni può fare la differenza, Criscito ogni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Ritorna l’appuntamento con isulla 33^diA che inizierà con la sfida in anticipo tra Genoa e Spezia Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostrisu chi, e chi magari no, nella 33^diA: Genoa-Spezia. Senza soluzione di continuità il campionato più bello del mondo (almeno per noi) con il derby ligure a inaugurare il sabato. A distanza di un girone dal suo esordio, Ballardini punta a sigillare la salvezza con i gol di Destro e Scamacca, comunqueabili. Partita da Zajc, uno che sa estrarre conigli dal cilindro, ma anche da Strootman sempre affidabile. Zappacosta sugli esterni può fare la differenza, Criscito ogni ...

Advertising

Marathonbet_IT : Le nostre news sulle probabili formazioni delle giornata 33 in #SerieA! - GiorgioTrob96 : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV | Lo Speciale #Fantacalcio sulla 33a giornata di #SerieA ?? Tutti i consigli per i fantallenatori! ?? Le ul… - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? CMIT TV | Lo Speciale #Fantacalcio sulla 33a giornata di #SerieA ?? Tutti i consigli per i fantallenatori! ?? Le ul… - calciomercatoit : ?? CMIT TV | Lo Speciale #Fantacalcio sulla 33a giornata di #SerieA ?? Tutti i consigli per i fantallenatori! ?? Le… - fantapiu3 : Gli #attaccanti sono quelli che devono portarvi molti +3 che faranno la vostra fortuna! Questi sono i nostri consig… -