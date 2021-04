Confindustria | la campana Casale eletta nel Consiglio Generale nazionale

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Angela, già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Caserta, è statarappresentante dei Giovani Imprenditori neldiper il biennio 2021/2023. Ad eleggerla è stato ilCentrale dei Giovani Imprenditori di. Laentrerà a far parte dela partire dalla seduta di insediamento del 19 maggio, che avrà luogo dopo i lavori della seduta privata dell’Assemblea di. Per la quarta volta nella storia di, un giovane imprenditore campano viene eletto quale componente del massimo organo ...

Secondo i primi rilievi, si tratterebbe di rifiuti dell'area. Il semirimorchio inoltre, era ...: 'Criminalità mette a rischio l'economia del territorio' In Puglia 20 Apr 2021 ......a Benevento in occasione dell'inaugurazione di 'Spazio Lavoro' nella sede locale di. '... 'Abbiamo deciso che dobbiamo privilegiare un comparto importante dell'economia- ha detto ...Angela Casale, già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Caserta, è stata eletta rappresentante dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale di Confindustria nazionale per il biennio ...A salutare l’elezione di Angela Casale a componente del Consiglio Generale di Confindustria è stato anche il Presidente dei Giovani Imprenditori Campania, Vittorio Ciotola: “Era dal biennio 2013-2015 ...