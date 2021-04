Confindustria al Polo Vaccinale dei Bersaglieri | “Grazie per la guerra che state combattendo”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – I vertici diCaserta hanno tenuto stamani una visita istituzionale alla caserma Ferrari Orsi per dire “” aidella Brigata Garibaldi, che da mesi gestiscono con l’Asl iltra i più grandi ed efficienti d’Italia, dove vengono somministrati quotidianamente 2200 dosi di media, ma con picchi registrati ieri di 2700 vaccini somministrati. Un hub che rappresenta “un modello di riferimento per tutto il Paese” ha detto qualche giorno fa il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Quelle del ministro sonoparole che ci hanno fatto grande piacere – ha detto il Comandante della BrigataGaribaldi Massimiliano Quarto – perché è giusto che tutti, a cominciare da noi soldati, ...

Caserta – I vertici di Confindustria Caserta hanno tenuto stamani una visita istituzionale alla caserma Ferrari Orsi per dire "grazie" ai bersaglieri della Brigata Garibaldi, che da mesi gestiscono ...