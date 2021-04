Confesercenti Campania su zona gialla: “Riaprire per proteggere il futuro” (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, commenta così l’imminente passaggio in zona gialla della nostra regione: «E’ una opportunità che permette alla nostra regione di avere dei segnali di presunta normalità e consente di rilanciare l’economia delle nostre attività, proteggendone il futuro, che ad oggi è a rischio. Una condizione ordinaria che gli imprenditori della nostra regione meritano per le grandi sofferenze che stanno provando da oltre 410 giorni. Dobbiamo però difendere questa condizione, blindandola affinchè non si ritorni più indietro. Per questo motivo da parte nostra abbiamo già ulteriormente sollecitato i nostri iscritti, le nostre attività, ad applicare in modo rigoroso le regole anti-Covid come da protocollo. Sanno bene che se dovessimo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl presidente di, Vincenzo Schiavo, commenta così l’imminente passaggio indella nostra regione: «E’ una opportunità che permette alla nostra regione di avere dei segnali di presunta normalità e consente di rilanciare l’economia delle nostre attività, proteggendone il, che ad oggi è a rischio. Una condizione ordinaria che gli imprenditori della nostra regione meritano per le grandi sofferenze che stanno provando da oltre 410 giorni. Dobbiamo però difendere questa condizione, blindandola affinchè non si ritorni più indietro. Per questo motivo da parte nostra abbiamo già ulteriormente sollecitato i nostri iscritti, le nostre attività, ad applicare in modo rigoroso le regole anti-Covid come da protocollo. Sanno bene che se dovessimo ...

Advertising

anteprima24 : ** Confesercenti Campania su zona gialla: 'Riaprire per proteggere il futuro' ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Confesercenti Campania: 'No a #Coprifuoco, le famiglie sono disperate' -… - TV7Benevento : Covid. Confesercenti, in Campania ristorazione in ginocchio.... - Yogaolic : RT @Napolitanteam: Confesercenti Campania: 'Ora basta. Fateci riaprire le attività. No al coprifuoco' - - Napolitanteam : Confesercenti Campania: 'Ora basta. Fateci riaprire le attività. No al coprifuoco' - -