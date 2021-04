Conferenza stampa Italiano: «Col Genoa non sarà decisiva» (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Genoa-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Marassi contro il Genoa. PARI INTER – «Bisogna dare continuità alla bella prova contro l’Inter, a questo risultato che abbiamo ottenuto perché, come è stato in passato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e tutti devono sempre pensare di essere importanti soprattutto in questo ultimo mese dove ci sarà bisogno di tutti. In questo infrasettimanale la dimostrazione è stata che ne abbiamo utilizzati tanti. Domani è la terza partita in una settimana e mi auguro che chiunque andrà in campo cercherà di dare il 100%». Genoa – «È una squadra che in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della trasferta di Marassi contro il. PARI INTER – «Bisogna dare continuità alla bella prova contro l’Inter, a questo risultato che abbiamo ottenuto perché, come è stato in passato, abbiamo coinvolto tanti ragazzi e tutti devono sempre pensare di essere importanti soprattutto in questo ultimo mese dove cibisogno di tutti. In questo infrasettimanale la dimostrazione è stata che ne abbiamo utilizzati tanti. Domani è la terza partita in una settimana e mi auguro che chiunque andrà in campo cercherà di dare il 100%».– «È una squadra che in casa, da quando è arrivato il nuovo allenatore, non ...

