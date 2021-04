Conferenza stampa D’Aversa: «C’è amarezza, non meritiamo questa classifica» (Di venerdì 23 aprile 2021) Roberto D’Aversa ha parlato alla vigilia di Parma-Crotone Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Crotone. amarezza – «C’è amarezza, perché se andiamo ad analizzare tutte le partite siamo sempre stati vicini all’episodio che avrebbe cambiato la nostra posizione di classifica. Purtroppo abbiamo continuato a commettere errori che nonostante le ottime prestazioni ci hanno portato a perdere le partite. Ma questo sin da quando sono tornato, con la partita di Sassuolo. Tante occasioni buttate che ci fanno stare in una posizione di classifica, che per qualità non meriteremmo, ma che per i risultati meritiamo». SITUAZIONE PORTIERI – «Tante squadre stanno alternando i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Robertoha parlato alla vigilia di Parma-Crotone Roberto, allenatore del Parma, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Crotone.– «C’è, perché se andiamo ad analizzare tutte le partite siamo sempre stati vicini all’episodio che avrebbe cambiato la nostra posizione di. Purtroppo abbiamo continuato a commettere errori che nonostante le ottime prestazioni ci hanno portato a perdere le partite. Ma questo sin da quando sono tornato, con la partita di Sassuolo. Tante occasioni buttate che ci fanno stare in una posizione di, che per qualità non meriteremmo, ma che per i risultati». SITUAZIONE PORTIERI – «Tante squadre stanno alternando i ...

