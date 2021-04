Concorso Straordinario Secondaria, prove suppletive dal 14 al 20 maggio: il nuovo calendario (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato il nuovo calendario delle prove suppletive del Concorso Straordinario Secondaria, finalizzato all’immissione in ruolo di docenti su posto comune e sostegno nella scuola Secondaria di I° e II° grado. Come noto, le assunzioni sono previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23. La corsa è iniziata lo scorso anno, poi interrotta dalla nuova ondata Covid-19 dell’autunno. Nonostante le difficoltà, i primi inserimenti dovrebbero essere a settembre. Vediamo assieme le indicazioni e il nuovo calendario. Ultime news sui Concorsi Scuola prove suppletive Concorso Straordinario ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 23 aprile sul sito del Ministero dell’Istruzione è stato pubblicato ildelledel, finalizzato all’immissione in ruolo di docenti su posto comune e sostegno nella scuoladi I° e II° grado. Come noto, le assunzioni sono previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23. La corsa è iniziata lo scorso anno, poi interrotta dalla nuova ondata Covid-19 dell’autunno. Nonostante le difficoltà, i primi inserimenti dovrebbero essere a settembre. Vediamo assieme le indicazioni e il. Ultime news sui Concorsi Scuola...

Advertising

Bellais74780051 : @EnricoLetta Allora fai fare il concorso ordinario per la scuola. Dal 2014 nessun corso abilitante. Lo straordinari… - samontalbano49 : RT @cislscuola: Concorso straordinario docenti secondaria, al via le prove suppletive, partiranno il 14 maggio @CislNazionale @MIsocialTW @… - MarioDiLella : RT @cislscuola: Concorso straordinario docenti secondaria, al via le prove suppletive, partiranno il 14 maggio @CislNazionale @MIsocialTW @… - infoitinterno : Concorso Straordinario 2020, Anief avvia le preadesioni al ricorso per lo scorrimento delle graduatorie per l’immis… - alscompa : @LiaQuartapelle @Deputatipd @EnricoLetta @elpaisuy Avete tradito i precari della scuola appiattendoci su logiche gr… -