Concorso 1512 Comune Roma | unica prova scritta e riapertura domande | ecco le novità

(Di venerdì 23 aprile 2021) **aggiornamento del 23/04/2021: L’Amministrazione capitolina e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno trovato l’accordo per far ripartire ile procedere con le assunzioni entro l’estate. Ci sarà una solae svolta con l’ausilio di strumenti informatici ma in presenza, con quesiti specifici per accertare le competenze professionali del profilo concorsuale scelto. Eliminate quindi preselezione,pratica e orale. Ledi partecipazione verranno riaperte dal 23 aprile per 30 giorni. Un approfondimento al link sottostante.di: nuove modalità e assunzioni entro l’estate *aggiornamento del 12/04/2021: la ...

Si sblocca finalmente ilposti del Comune di Roma . Dopo il colloquio di oggi, 22 aprile 2021, tra l'Amministrazione capitolina e il Dipartimento della Funzione Pubblica, possono ripartire i concorsi già banditi ...aggiornamento del 12/04/2021 : la preselettiva delComune Roma si farà senza valutazione dei titoli. La sindaca Raggi sulle pagine di Romatoday.it conferma che le selezioni per dirigenti e per le categorie C e D non verranno stravolte . ...Via libera al maxi concorso per 1.512 posti di lavoro in Campidoglio, la prova unica si svolgerà tra giugno e luglio alla Fiera di Roma. La selezione, in programma nel 2020, era stata rimandata a ...Si sblocca finalmente il Concorso 1512 posti del Comune di Roma, con un'unica prova scritta digitale. I dettagli nell'articolo. LeggiOggi ...