Con PescAgri-Cia al via a Ischia l’Osservatorio socioeconomico per il Mezzogiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Parte dal Mezzogiorno e dalla nascita di PescAgri-Cia Campania la sfida per rilanciare il comparto della Pesca e dell’Acquacoltura, oltre la pandemia e sul filone della transizione green Ue. Ad Ischia la presentazione della prima associazione regionale dedicata, che annuncia la creazione dell’Osservatorio socioeconomico del settore per il Mezzogiorno. PescAgri-Cia Campania, dunque, “non un semplice sportello per intercettare i bisogni e le necessità dei pescatori e degli imprenditori del comparto, ma un punto di riferimento per le politiche di valorizzazione e crescita, a tutela di oltre 600 unità produttive censite su base regionale e di una flotta tonniera, quella campana, che è la più grande d’Italia”. “La sfida per il Mezzogiorno – ha spiegato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 aprile 2021) Parte dale dalla nascita di-Cia Campania la sfida per rilanciare il comparto della Pesca e dell’Acquacoltura, oltre la pandemia e sul filone della transizione green Ue. Adla presentazione della prima associazione regionale dedicata, che annuncia la creazione deldel settore per il-Cia Campania, dunque, “non un semplice sportello per intercettare i bisogni e le necessità dei pescatori e degli imprenditori del comparto, ma un punto di riferimento per le politiche di valorizzazione e crescita, a tutela di oltre 600 unità produttive censite su base regionale e di una flotta tonniera, quella campana, che è la più grande d’Italia”. “La sfida per il– ha spiegato ...

Advertising

annalisanicolet : RT @Cia_Agricoltura: Da #Ischia la sfida di #PescAgriCia per rilanciare #pesca e #acquacoltura ???? Nasce #PescAgri @ciacampania_org e annunc… - Cia_Agricoltura : Da #Ischia la sfida di #PescAgriCia per rilanciare #pesca e #acquacoltura ???? Nasce #PescAgri @ciacampania_org e ann… - Agenparl : Con PescAgri-Cia al via l’Osservatorio socioeconomico per il Mezzogiorno - -

Ultime Notizie dalla rete : Con PescAgri PescAgri - Cia: nasce osservatorio socioeconomico per il Mezzogiorno Significativa è, in questo senso, l'azione di Cia Campania per tutto il Mezzogiorno - ha proseguito Scanavino - e il ruolo di PescAgri - Cia si rafforza con la nascita di declinazioni regionali dove ...

'PescAgri' a Ischia, il settore ittico guida la transizione ecologica del Mediterraneo 'New green deal' anche nel settore ittico, in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra . La svolta parte oggi da Ischia , con la presentazione di 'PescaAgri Cia Campania', la prima associazione dedita al settore ittico di Cia Agricoltori Italiani che intende valorizzare i pescatori e l'intera filiera, puntando a ...

A Ischia con «PescAgri» il settore ittico guida la transizione ecologica del... Il Mattino Con PescAgri-Cia al via a Ischia l’Osservatorio socioeconomico per il Mezzogiorno Significativa è, in questo senso, l’azione di Cia Campania per tutto il Mezzogiorno -ha proseguito Scanavino- e il ruolo di PescAgri-Cia si rafforza con la nascita di declinazioni regionali dove le ...

PescAgri-Cia: nasce osservatorio socioeconomico per il Mezzogiorno Significativa è, in questo senso, l'azione di Cia Campania per tutto il Mezzogiorno -ha proseguito Scanavino- e il ruolo di PescAgri-Cia si rafforza con la nascita di declinazioni regionali dove le ...

Significativa è, in questo senso, l'azione di Cia Campania per tutto il Mezzogiorno - ha proseguito Scanavino - e il ruolo di- Cia si rafforzala nascita di declinazioni regionali dove ...'New green deal' anche nel settore ittico, in concomitanzale celebrazioni per la Giornata mondiale della Terra . La svolta parte oggi da Ischia ,la presentazione di 'PescaAgri Cia Campania', la prima associazione dedita al settore ittico di Cia Agricoltori Italiani che intende valorizzare i pescatori e l'intera filiera, puntando a ...Significativa è, in questo senso, l’azione di Cia Campania per tutto il Mezzogiorno -ha proseguito Scanavino- e il ruolo di PescAgri-Cia si rafforza con la nascita di declinazioni regionali dove le ...Significativa è, in questo senso, l'azione di Cia Campania per tutto il Mezzogiorno -ha proseguito Scanavino- e il ruolo di PescAgri-Cia si rafforza con la nascita di declinazioni regionali dove le ...