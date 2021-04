Commercialisti big e Paperoni Sono scaduti ma inamovibili Stipendi da favola a presidente e consiglieri Prima i tentativi di proroga e poi l’aiuto dal Tar

(Di venerdì 23 aprile 2021) Da quasi un mesedefinitivamente scadute le cariche del Consiglio nazionale dei. Idi ottenere unacon degli emendamenti ai vari decreti emergenziali e infine nel decreto Sostegni che l’ha concessa all’Ordine dei giornalisti,fallite. I 5 Stelle alla fine hanno fatto muro. Stop dunque ai rinvii delle elezioni a causa del Covid. Ma alla fine il salvagente è arrivato ieri dal Tar e, nell’attesa di un nuovo regolamento, ile i 20restano in sella, con tanto di retribuzioni dorate. IL PUNTO. Guardando al solo rapporto 2019 sull’albo dei dottorie degli esperti contabili, il reddito medio di un commercialista in Italia è di quasi 59.500 euro l’anno. Si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Commercialisti big

01Net

Daniela Scarpiello, nuovo assessore al Bilancio, sarebbe stata indicata direttamente dall'ordine dei, di cui peraltro è segretaria, ma in quanto parente di undella Lega dalla vox ...... alla revisione Consulente ante litteram, quando in realtà la gran parte deisi ... Milone trae valore daiData , dagli Smart Data, perché è l'analisi dei dati che gli consente di ...Con il supporto della tecnologia Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, Fabrizio Milone sa essere per la clientela imprenditoriale un consulente totale ...