Commemorazioni nel rispetto delle norme anti-Covid: il 25 aprile nella Bergamasca (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche quest’anno le celebrazioni della festa della Liberazione saranno diverse dal solito. Vengono organizzati momenti di commemorazione nel rispetto delle restrizioni anti-Covid: ecco la panoramica degli appuntamenti a Bergamo e provincia in vista del 25 aprile. BERGAMO In queste settimane, grazie alla sollecitazione della Consulta Provinciale degli Studenti, l’Anpi provinciale di Bergamo ha potuto entrare nelle scuole. Sebbene a distanza, diversi suoi collaboratori si sono alternati nel proporre interventi orientati a promuovere un modello di cittadinanza attiva basato sulla cultura democratica e costituzionale. Il progetto tocca le principali questioni legate alla storia del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione, non trascurando gli aspetti locali. E viene dato ampio spazio ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Anche quest’anno le celebrazioni della festa della Liberazione saranno diverse dal solito. Vengono organizzati momenti di commemorazione nelrestrizioni: ecco la panoramica degli appuntamenti a Bergamo e provincia in vista del 25. BERGAMO In queste settimane, grazie alla sollecitazione della Consulta Provinciale degli Studenti, l’Anpi provinciale di Bergamo ha potuto entrare nelle scuole. Sebbene a distanza, diversi suoi collaboratori si sono alternati nel proporre interventi orientati a promuovere un modello di cittadinanza attiva basato sulla cultura democratica e costituzionale. Il progetto tocca le principali questioni legate alla storia del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Liberazione, non trascurando gli aspetti locali. E viene dato ampio spazio ...

