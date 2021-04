Come ha fatto il fondo sovrano norvegese a guadagnare 38 miliardi di euro in tre mesi (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Government Pension Fund Global, ovvero l'Oil Fund o Oljefondet ha portato a casa una cifra astronomica dai suoi investimenti in novemila aziende. E il bello è che è riuscito a farlo seguendo una ... Leggi su today (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Government Pension Fund Global, ovvero l'Oil Fund o Oljefondet ha portato a casa una cifra astronomica dai suoi investimenti in novemila aziende. E il bello è che è riuscito a farlo seguendo una ...

Advertising

borghi_claudio : Leggo cose sbagliate come il fatto che il #coprifuoco sia stato prorogato fino al 31 luglio. No! Il coprifuoco è pr… - Fontana3Lorenzo : In Cina, chi difende i cristiani, come l'avvocato Gao Zhisheng, viene fatto sparire nel nulla. Un altro episodio d… - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI La Lega non vota la proroga del coprifuoco. Fa come gli pare: con altri 364 morti il leghista vuole… - salvatore_irato : RT @La_manina__: L'abominio non è #Borghi che prova a spiegare a Crisanti come si diffonde l'epidemia e che il lockdown non serve. L'abomi… - beatrice_tom : Nessuna donna come la boldrina ha mai fatto tanto per affermare il diritto delle donne di essere stupide. -