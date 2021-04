Come è finita la storia della sottosegretaria Macina e delle accuse a Giulia Bongiorno (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri vi abbiamo raccontato cosa è successo tra la sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina e Giulia Bongiorno. In serata è intervenuta la ministra Marta Cartabia. Ecco cosa è successo C’e’ stato incontro di chiarimento tra la Ministra Marta Cartabia e la sottosegretaria Anna Macina, dopo le polemiche delle ultime ore sul caso del video della vicenda che riguarda il figlio di Beppe Grillo. La Bongiorno minaccia querele e la Lega chiede le dimissioni, ma pare che la vicenda si sia ricomposta con un semplice richiamo, Come racconta Repubblica: Vietato, per una sottosegretaria, intervenire a gamba tesa su un procedimento giudiziario in corso. È un principio cardine dello stile istituzionale, un ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Ieri vi abbiamo raccontato cosa è successo tra laalla Giustizia Anna. In serata è intervenuta la ministra Marta Cartabia. Ecco cosa è successo C’e’ stato incontro di chiarimento tra la Ministra Marta Cartabia e laAnna, dopo le polemicheultime ore sul caso del videovicenda che riguarda il figlio di Beppe Grillo. Laminaccia querele e la Lega chiede le dimissioni, ma pare che la vicenda si sia ricomposta con un semplice richiamo,racconta Repubblica: Vietato, per una, intervenire a gamba tesa su un procedimento giudiziario in corso. È un principio cardine dello stile istituzionale, un ...

Advertising

lucianonobili : Un compleanno strano per 2774 anni portati da regina. Torneremo a viverti, continuiamo ad amarti. Tornerai a splend… - Tommasolabate : Cara @Inter io la mia squadra del cuore la seguo anche in serie Z, se fallisce, se gioca con Ciocci e Morello, in t… - RGallonelli : Oggi una giovane cassiera mi confidava di aver fatto il vaccino senza problemi , bene gli dissi così che potremmo… - ylefsch : @simone_dela @Bukaniere Questa é una guerra tra ' poveri' come la giri, la giri fai torto a qualcuno! È inevitabile… - mans_martha : RT @LoredanaRiccard: C’è da dire che il cambio di agenzia sta dando i suoi frutti,al di là dei progetti in Italia in Turchia ha ricevuto 8… -