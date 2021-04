Come d’incanto 2, nuovi dettagli sulla trama: arrivano i 7 nani (Di venerdì 23 aprile 2021) Il sequel di Come d’incanto arriverà su Disney Plus (se non lo hai ancora fatto, abbonati QUI!) Come film originale. Sappiamo che rivedremo Amy Adams e Patrick Dempsey nei panni di Giselle e Robert ed ora abbiamo qualche novità sulla trama di Come d’incanto 2. Oltre ai protagonisti, abbiamo anche saputo che rivedremo James Marsden e Idina Menzel. Entrambi erano presenti nel primo film rispettivamente nei panni del principe Edward e di Nancy. In Come d’incanto il mondo reale incontra quello delle favole, passando da animazione a live action e viceversa. Il film per famiglie mostra con leggerezza e comicità Come sarebbe se una (quasi) principessa vagasse per le strade della città. Come ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Il sequel diarriverà su Disney Plus (se non lo hai ancora fatto, abbonati QUI!)film originale. Sappiamo che rivedremo Amy Adams e Patrick Dempsey nei panni di Giselle e Robert ed ora abbiamo qualche novitàdi2. Oltre ai protagonisti, abbiamo anche saputo che rivedremo James Marsden e Idina Menzel. Entrambi erano presenti nel primo film rispettivamente nei panni del principe Edward e di Nancy. Inil mondo reale incontra quello delle favole, passando da animazione a live action e viceversa. Il film per famiglie mostra con leggerezza e comicitàsarebbe se una (quasi) principessa vagasse per le strade della città....

