Claudia Nainggolan | “Ricordo la prima chemio e pianti Poi un’idea Siamo guerriere”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Nainggolan

Corriere dello Sport.it

Foto in bianco e nero, capelli corti, sorriso smagliante e messaggio toccante: così è apparsaLai su Instagram . La moglie di Radjaha da poco sconfitto un tumore al seno che ha inevitabilmente cambiato la sua vita. "Nel momento in cui entri nel tunnel della disperazione, ...Lai di nuovo con: foto I gossip parlavano di una sbandata del centrocampista per una ragazza a Milano, qualcuno aveva persino scritto che c'era già una data fissata per firmare la ...Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, ha ripercorso i suoi mesi difficili e la sua voglia di vivere a pieno i suoi giorni attraverso una nuova passione, quella per la musica: ...Inter, Icardi non si allena insieme ai compagni: ecco perché – VIDEO. Dal ritiro di Lugano: Icardi unico assente nel corso dell’allenamento. Le scelte dell’Inter nei confro ...