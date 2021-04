Cisco investe 100 milioni di dollari per aiutare a fronteggiare la crisi climatica (Di venerdì 23 aprile 2021) (Milano, 23 aprile 2021 ) - Le sovvenzioni e gli investimenti della Cisco Foundation finanzieranno progetti e tecnologie per il clima, con l'obiettivo di una ripresa sostenibile e inclusiva Milano, 23 aprile 2021 - Cisco Foundation ha annunciato la disponibilità di 100 milioni di dollari in dieci anni per affrontare la crisi climatica; la dotazione della fondazione è finanziata da Cisco. Con questo denaro si sovvenzioneranno attività non-profit e investimenti ad alto impatto che sostengano soluzioni audaci alla sfida climatica, iniziative educative e di attivazione delle comunità. "L'impegno preso oggi sarà portato avanti basandosi sull'approccio tipico della nostra Fondazione, le cui scelte di finanziamento vanno nella direzione di produrre un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) (Milano, 23 aprile 2021 ) - Le sovvenzioni e gli investimenti dellaFoundation finanzieranno progetti e tecnologie per il clima, con l'obiettivo di una ripresa sostenibile e inclusiva Milano, 23 aprile 2021 -Foundation ha annunciato la disponibilità di 100diin dieci anni per affrontare la; la dotazione della fondazione è finanziata da. Con questo denaro si sovvenzioneranno attività non-profit e investimenti ad alto impatto che sostengano soluzioni audaci alla sfida, iniziative educative e di attivazione delle comunità. "L'impegno preso oggi sarà portato avanti basandosi sull'approccio tipico della nostra Fondazione, le cui scelte di finanziamento vanno nella direzione di produrre un ...

Advertising

comunica_rp : Cisco investe 100 milioni di dollari sul climate change: avanti tutta sul green IT - StartComNews : Cisco investe 100 milioni di dollari sul climate change: avanti tutta sul green IT - TradeManager_it : RT @datamanager_it: Cisco investe 100 milioni di dollari per aiutare a fronteggiare la crisi climatica - UtoolsIT : RT @datamanager_it: Cisco investe 100 milioni di dollari per aiutare a fronteggiare la crisi climatica - datamanager_it : Cisco investe 100 milioni di dollari per aiutare a fronteggiare la crisi climatica -