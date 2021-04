Ciò che sappiamo di CureVac, il vaccino a mRna europeo (Di venerdì 23 aprile 2021) (Immagine: Unsplash)Le dichiarazioni di questi giorni del direttore generale di Aifa Nicola Magrini e di Guido Forni, immunologo associato all’Accademia nazionale dei Lincei, riportano l’attenzione su CVnCoV, il vaccino a mRna dell’azienda tedesca CureVac: la fase sperimentale si starebbe concludendo e salvo sorprese l’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrebbe arrivare tra maggio e giugno. Ecco quello che c’è da sapere. CVnCoV Il vaccino anti-Covid di CureVac sfrutta la tecnologia a mRna per stimolare la risposta del sistema immunitario. Proprio come i prodotti di Pfizer e Moderna, contiene molecole di mRna per la proteina spike del coronavirus avvolte da nanoparticelle lipidiche per proteggere dalla degradazione e favorire ... Leggi su wired (Di venerdì 23 aprile 2021) (Immagine: Unsplash)Le dichiarazioni di questi giorni del direttore generale di Aifa Nicola Magrini e di Guido Forni, immunologo associato all’Accademia nazionale dei Lincei, riportano l’attenzione su CVnCoV, ildell’azienda tedesca: la fase sperimentale si starebbe concludendo e salvo sorprese l’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrebbe arrivare tra maggio e giugno. Ecco quello che c’è da sapere. CVnCoV Ilanti-Covid disfrutta la tecnologia aper stimolare la risposta del sistema immunitario. Proprio come i prodotti di Pfizer e Moderna, contiene molecole diper la proteina spike del coronavirus avvolte da nanoparticelle lipidiche per proteggere dalla degradazione e favorire ...

