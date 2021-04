Ciò che sappiamo di CureVac, il vaccino a mRna europeo (Di venerdì 23 aprile 2021) Il vaccino anti-Covid di CureVac è ancora in fase sperimentale, ma l’Ema ha già cominciato la sua valutazione per accelerare i tempi dell’approvazione, che potrebbe arrivare tra maggio e giugno (Immagine: Unsplash)Le dichiarazioni di questi giorni del direttore generale di Aifa Nicola Magrini e di Guido Forni, immunologo associato all’Accademia nazionale dei Lincei, riportano l’attenzione su CVnCoV, il vaccino a mRna dell’azienda tedesca CureVac: la fase sperimentale si starebbe concludendo e salvo sorprese l’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrebbe arrivare tra maggio e giugno. Ecco quello che c’è da sapere. CVnCoV Il vaccino anti-Covid di CureVac sfrutta la tecnologia a mRna per stimolare la risposta del sistema ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilanti-Covid diè ancora in fase sperimentale, ma l’Ema ha già cominciato la sua valutazione per accelerare i tempi dell’approvazione, che potrebbe arrivare tra maggio e giugno (Immagine: Unsplash)Le dichiarazioni di questi giorni del direttore generale di Aifa Nicola Magrini e di Guido Forni, immunologo associato all’Accademia nazionale dei Lincei, riportano l’attenzione su CVnCoV, ildell’azienda tedesca: la fase sperimentale si starebbe concludendo e salvo sorprese l’approvazione da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) potrebbe arrivare tra maggio e giugno. Ecco quello che c’è da sapere. CVnCoV Ilanti-Covid disfrutta la tecnologia aper stimolare la risposta del sistema ...

Advertising

fsnews_it : «Tutto ciò che è nocivo per la salute è bandito o punito. Occorre disincentivare anche il consumo di combustibili f… - UffiziGalleries : #Earthday2021 #GiardinodiBoboli 'Quando scelsi la selva per imparare ad essere, foglia per foglia, estesi le mie l… - RaiCultura : ? “In letteratura, come in amore, siamo sempre stupiti di ciò che scelgono gli altri.” ANDRÉ MAUROIS… - lepasquen : @roby_mazz @ShivaBakta Dopo zaniolo per me potete fare ciò che volete - MaryErienne1983 : @tangledrosess @elena_villa__ @incanti_sava Ecco, ma magari conoscendo i mille passaggi ti svuoti ?? partiamo dal pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciò che Per un italiano su due l'informazione sulla pandemia è confusa I social network oggi tendono a svolgere una funzione impropria, pubblicando in alcuni casi solo ciò che vuole 'sentirsi dirè il pubblico'. Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, 'la scelta che ...

Una vita a flirtare con il contrabbasso: "Ne rimasi folgorato da bambino" TORINO. Il giornalista e scrittore Ugo Ojetti affermava che "saper invecchiare significa saper trovare un accordo decente tra il tuo volto di vecchio e il ... la testa fa brutti scherzi: ciò di cui si ...

Sei i quartieri dove fare il tampone latinaoggi.eu I social network oggi tendono a svolgere una funzione impropria, pubblicando in alcuni casi solovuole 'sentirsi dirè il pubblico'. Per Giuseppe De Rita, presidente del Censis, 'la scelta...TORINO. Il giornalista e scrittore Ugo Ojetti affermava"saper invecchiare significa saper trovare un accordo decente tra il tuo volto di vecchio e il ... la testa fa brutti scherzi:di cui si ...