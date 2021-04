Cinque calciatori professionisti accusati di stupro di gruppo durante un festino

(Di venerdì 23 aprile 2021) .sono statididi. Dopo una partita, gli atleti avrebbero organizzato une qui avrebbero violentato una ragazza di 20 anni loro amica. Iavrebbero costretto la ragazza ad assumere diversi alcolici prima di abusare di lei per ore. Avevano disputato una partita in trasferta nel pomeriggio, poi avevano deciso di festeggiare passando la serata tutti insieme a casa di uno di loro, a Verona.sonodinei confronti di una ragazza di 20 anni che avrebbe trascorso con loro il post-partita. La giovane sarebbe stata coinvolta in un “gioco alcolico” mirato a ...

Advertising

IamCALCIO : Sono cinque i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo le gare della 32a giornata ed in attesa dei due pos… - sportface2016 : #SerieA, Giudice Sportivo: i cinque calciatori squalificati che salteranno la trentatreesima giornata - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Gioco alcolico» dopo la partita, cinque calciatori accusati di stupro - IlFattoNisseno : Cinque calciatori professionisti accusati a Verona di violenza su 20enne - Serenel73 : RT @Corriere: «Gioco alcolico» dopo la partita, cinque calciatori accusati di stupro -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque calciatori

Sportface.it

E ila due di stasera sgorga come acqua pura dal vano e falloso inseguimento di Hysaj a quel ... a combinazioni da accademia della pelota, roba da cineteca e da mostrare ai baby -che ...Nel suo curriculum sentimentale delle liaison con gli exAntonio Cassano e Christian ... Tu sei più forte anche dipersone messe insieme". Sarà il caso di dargli ascolto? Ovvio, ...Poi «sono corsa in bagno a vomitare...». Per la pm Elisabetta Labate, che ha chiesto il rinvio a giudizio dei cinque calciatori, quella consumata a Verona la notte a cavallo tra il 18 e il 19 ...E il cinque a due di stasera sgorga come acqua pura dal vano e ... roba da cineteca e da mostrare ai baby-calciatori che quei cattivoni della Superlega volevano invece soffocare nella culla. San Piotr ...