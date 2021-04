Cimiteri, Lega: velocizzare soluzioni per i romani (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “E’ umiliante che la sindaca si degni di parlare della tragedia che sta accadendo nei Cimiteri capitolini da mesi, solo quando arriva alla ribalta della cronaca un fatto doloroso come quello della famiglia Romano. Sono mesi che chiediamo l’intervento della Raggi in Aula o in Commissione, ma nulla”. Cosi’ in un comunicato il consigliere della Lega Davide Bordoni e il capogruppo Maurizio Politi (Lega Salvini-premier). “Le bare si continuano ad accatastare, le attese sono interminabili e al dolore dei famigliari si aggiunge l’indifferenza di questa Amministrazione. Riteniamo che date le inadempienze gravi e reiterate del servizio Cimiteri capitolini ai danni dei cittadini di Roma, l’amministratore deLegato Zaghis dovrebbe chiedere l’immediata rimozione del direttore dei Cimiteri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “E’ umiliante che la sindaca si degni di parlare della tragedia che sta accadendo neicapitolini da mesi, solo quando arriva alla ribalta della cronaca un fatto doloroso come quello della famiglia Romano. Sono mesi che chiediamo l’intervento della Raggi in Aula o in Commissione, ma nulla”. Cosi’ in un comunicato il consigliere dellaDavide Bordoni e il capogruppo Maurizio Politi (Salvini-premier). “Le bare si continuano ad accatastare, le attese sono interminabili e al dolore dei famigliari si aggiunge l’indifferenza di questa Amministrazione. Riteniamo che date le inadempienze gravi e reiterate del serviziocapitolini ai danni dei cittadini di Roma, l’amministratore deto Zaghis dovrebbe chiedere l’immediata rimozione del direttore dei...

