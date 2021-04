Chiara Ferragni, la prima passeggiata di Vittoria con nonna Marina per festeggiare (Foto) (Di venerdì 23 aprile 2021) Una bella giornata di sole e Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni, per la prima volta è al parco per una passeggiata con sua nipote Vittoria. Le Foto postate sul profilo social della bellissima nonna sono state subito condivise dalla dolce mamma che oggi festeggia il primo mese della sua bimba. Gran festa in casa dei Ferragnez, Vittoria ha portato altra gioia e altro amore e non si può che festeggiare, sempre con un occhio attento alle tutine, al brand della Ferragni. Un mese di vita della piccola di Fedez e Chiara Ferragni e sembra sia passato già tanto tempo dal 23 marzo 2021. L’influencer posta Foto di continuo, mostra video ed ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 23 aprile 2021) Una bella giornata di sole eDi Guardo, la mamma di, per lavolta è al parco per unacon sua nipote. Lepostate sul profilo social della bellissimasono state subito condivise dalla dolce mamma che oggi festeggia il primo mese della sua bimba. Gran festa in casa dei Ferragnez,ha portato altra gioia e altro amore e non si può che, sempre con un occhio attento alle tutine, al brand della. Un mese di vita della piccola di Fedez ee sembra sia passato già tanto tempo dal 23 marzo 2021. L’influencer postadi continuo, mostra video ed ...

Advertising

sorridimishay : RT @disinnescare_: Chiara Ferragni ti amo sempre di più - _bhoo__ : Quando ho visto queste storie di Fedez e Chiara ferragni stavo scoppiando delle risate in videolezione ?? - CervelliI : RT @cresce_m: Dopo l'ingresso di Chiara Ferragni nel cda del gruppo Tod's il titolo dell'azienda guadagna oltre il 20%. . Una moderna Re Mi… - giornali_it : Chiara Ferragni lancia la borsa da mare in spugna: è già sold out nonostante il prezzo da capogiro #23aprile… - LaGhisaura : Per la prima volta non posso che dare ragione a Chiara Ferragni: “Dimmi che non vuoi avere turisti in Italia senza… -