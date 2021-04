Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2021 e chi è in nomination: dove guardare la replica della puntata di giovedì 22 aprile (Di venerdì 23 aprile 2021) E anche un’altra puntata del reality l’Isola dei Famosi è terminata, con i naufraghi che continuano – tra non poche polemiche e mancanza di cibo – la loro avventura in Honduras. Al timone, come sempre, Ilary Blasi, con lei a commentare i concorrenti, i tre opinionisti simpatici e pungenti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo cosa è successo ieri sera, chi è stato eliminato e chi sono i nuovi 4 “arrivisti”. Chi è stato eliminato all’Isola dei Famosi 2021 ieri sera? Chi sono i naufraghi al televoto In nomination Miryea, Vera Gemma e Fariba. La leader Salvador, Francesca Lodo, dopo aver vinto la prova ha salvato l’ex pupa, mentre Vera e Fariba sono andate dritte al televoto. Chi di loro nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 aprile 2021) E anche un’altradel reality l’Isola deiè terminata, con i naufraghi che continuano – tra non poche polemiche e mancanza di cibo – la loro avventura in Honduras. Al timone, come sempre, Ilary Blasi, con lei a commentare i concorrenti, i tre opinionisti simpatici e pungenti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo cosa è successo ieri sera, chi èe chi sono i nuovi 4 “arrivisti”. Chi èdeiieri sera? Chi sono i naufraghi al televoto InMiryea, Vera Gemma e Fariba. La leader Salvador, Francesca Lodo, dopo aver vinto la prova ha salvato l’ex pupa, mentre Vera e Fariba sono andate dritte al televoto. Chi di loro nella ...

Advertising

AnnalisaChirico : Sul coprifuoco alle 22 il Cts chiarisce di non esser stato consultato.Non c’è base scientifica, solo la bandierina… - ZZiliani : Leggete qui. Chi sia #Agnelli come dirigente lo si è capito dalle molte inchieste di cui è stato protagonista; ma s… - FBiasin : Allo stato delle cose a #Ceferin manca solo 'chi lo dice sa di esserlo' e le ha dette tutte. - abandonedsme : stanotte sono stata male, ero stanca ma non riuscivo a dormire, respiravo a fatica, avevo un' ansia addosso e sono… - lucialeone70 : RT @tinapica88: Quando dite che chi guarisce da una malattia ci è riuscito perché è stato forte e perché voleva vivere, state insultando ch… -