Chi è Niccolò Agliardi, cantante candidato agli Oscar insieme alla Pausini (Di venerdì 23 aprile 2021) Niccolò agliardi, scopriamo chi è il famoso cantautore italiano, candidato agli Oscar con Laura Pausini Niccolò agliardi è candidato agli Oscar, con Laura Pausini e Diane Warren, per la canzone "Io sì (Seen)" (clicca qui per ascoltare la canzone), colonna sonora del film "La vita davanti a sé" con Sophia Loren. Il cantautore milanese, 46 anni, mostra il Golden Globe vinto per la stessa canzone e sorride. «È arrivato con un FedEx. Quando lo guardo penso che da piccoli si tracciano delle strade e io ho sulla mia seminato qualcosa. Poi è la natura che fa nascere fiori da dove non ti aspetti». Nel film Sophia è una ex prostituta che ...

Laura Pausini e le Lady Oscar italiane: 'Devo tutto a Sofia. Nel mio abito Valentino una bacchetta magica' ... il brano da lei composto con Diane Warren e Niccolò Agliardi per accompagnare il toccante film di ... E a chi le domandava se avesse incontrato difficoltà in quanto donna, rispose: 'Dominare una troupe ...

