“Chi critica il M5S deve vergognarsi”: Sul video di Grillo, Travaglio attacca la Bongiorno “salviniana” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Mi è piaciuto molto l’articolo di Travaglio. L’essersi messo nei panni di Grillo, citando come esempio la preoccupazione per i suoi stessi figli, ha voluto significare che questi spiacevoli episodi possono accadere a chiunque. attaccare Grillo investendolo sul piano politico, denota sciacallaggio”, E’ una delle lettere che un fan del “Fatto Quotidiano” ha inviato al direttore del giornale per complimentarsi della posizione in difesa del fondatore del M5S, assunta nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione del video in difesa del figlio presunto stupratore. Ma non tutti condividono: “A mio parere, una persona, specialmente se pubblica, ha l’assoluto dovere di essere obiettiva sempre, anche quando ci sono in ballo componenti della sua famiglia. Diversamente, per la famiglia, ci si potrebbe sentire ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 aprile 2021) “Mi è piaciuto molto l’articolo di. L’essersi messo nei panni di, citando come esempio la preoccupazione per i suoi stessi figli, ha voluto significare che questi spiacevoli episodi possono accadere a chiunque.reinvestendolo sul piano politico, denota sciacallaggio”, E’ una delle lettere che un fan del “Fatto Quotidiano” ha inviato al direttore del giornale per complimentarsi della posizione in difesa del fondatore del M5S, assunta nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione delin difesa del figlio presunto stupratore. Ma non tutti condividono: “A mio parere, una persona, specialmente se pubblica, ha l’assoluto dovere di essere obiettiva sempre, anche quando ci sono in ballo componenti della sua famiglia. Diversamente, per la famiglia, ci si potrebbe sentire ...

