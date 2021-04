Che fine ha fatto il cashback? La misura scompare dal Recovery Plan preparato da Draghi (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi il Consiglio dei ministri è chiamato ad analizzare il testo del Recovery Plan. Tra le novità che saltano di più all’occhio c’è sicuramente la scomparsa del cashback. Nel documento del Pnrr di Mario Draghi, infatti, sembra essere sparita la misura e questo potrebbe far sollevare non poche polemiche dalla sponda 5 Stelle. cashback, la misura non compare nel Recovery Plan di Draghi Il cashback è una riforma istituita durante l’emergenza sanitaria che prevede la restituzione del 10%, fino a un massimo di 150 euro ogni sei mesi, delle somme spese tramite l’utilizzo di una carta di credito o del bancomat. Il bonus era stato fortemente voluto dal governo Conte II, ma ora pare scomparire nel testo del ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Oggi il Consiglio dei ministri è chiamato ad analizzare il testo del. Tra le novità che saltano di più all’occhio c’è sicuramente la scomparsa del. Nel documento del Pnrr di Mario, infatti, sembra essere sparita lae questo potrebbe far sollevare non poche polemiche dalla sponda 5 Stelle., lanon compare neldiIlè una riforma istituita durante l’emergenza sanitaria che prevede la restituzione del 10%, fino a un massimo di 150 euro ogni sei mesi, delle somme spese tramite l’utilizzo di una carta di credito o del bancomat. Il bonus era stato fortemente voluto dal governo Conte II, ma ora pare scomparire nel testo del ...

