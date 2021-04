Che fine farà il cashback? Nel Recovery Plan del governo Draghi il bonus non c’è. Ecco cosa può succedere ora (Di venerdì 23 aprile 2021) Il Recovery Plan si prepara all’esame di oggi, 23 aprile, del Consiglio dei ministri. Tra i punti che potrebbero rendere la discussione particolarmente tesa con il Movimento 5 Stelle c’è l’assenza, nel documento del Pnrr di Mario Draghi, del cashback. Cioè la riforma – nata nel pieno della crisi economica generata dal Coronavirus – che prevede la restituzione del 10%, fino a un massimo di 150 euro ogni sei mesi, delle somme per acquisti con carta di credito o bancomat. E che è stata fortemente voluta dal governo Conte II. La misura, per ora prevista fino al 30 giugno 2022, potrebbe ora essere ridimensionata. In questo senso potrebbero essere fatte delle correzioni (c’è l’ipotesi di una eliminazione del super cashback di 1.500 euro) o essere adottati accorgimenti per evitare i ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 aprile 2021) Ilsi prepara all’esame di oggi, 23 aprile, del Consiglio dei ministri. Tra i punti che potrebbero rendere la discussione particolarmente tesa con il Movimento 5 Stelle c’è l’assenza, nel documento del Pnrr di Mario, del. Cioè la riforma – nata nel pieno della crisi economica generata dal Coronavirus – che prevede la restituzione del 10%, fino a un massimo di 150 euro ogni sei mesi, delle somme per acquisti con carta di credito o bancomat. E che è stata fortemente voluta dalConte II. La misura, per ora prevista fino al 30 giugno 2022, potrebbe ora essere ridimensionata. In questo senso potrebbero essere fatte delle correzioni (c’è l’ipotesi di una eliminazione del superdi 1.500 euro) o essere adottati accorgimenti per evitare i ...

