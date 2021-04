Che cosa succede nella maggioranza di governo? (Di venerdì 23 aprile 2021) Perché le mosse della Lega sono al centro del dibattito politico. La nota di Paola Sacchi “Giancarlo Giorgetti ed io, secondo i giornali, imbarazzati di fronte alla decisione di Salvini? Tutte ca… te! “. Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, leghista bocconiano, ovvero l’altro uomo forte della Lega al governo insieme con il ministro dello Sviluppo Economico e la ministra alla Disabilità Erika Stefani, mentre sfreccia per il cortile di Montecitorio, dribblando i giornalisti, liquida con la cronista in modo sonoro, tranchant ma anche un po’ divertito, la ormai automatica narrazione della stampa mainstream dei soliti sospetti sulle divisioni nella Lega, nello strenuo tentativo al solito di fare una divisione tra “buoni” e cattivi, anzi un solo “cattivo”, ovvero lo stesso leader Salvini. Un copione molto vecchio ormai, coltivato da anni a ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) Perché le mosse della Lega sono al centro del dibattito politico. La nota di Paola Sacchi “Giancarlo Giorgetti ed io, secondo i giornali, imbarazzati di fronte alla decisione di Salvini? Tutte ca… te! “. Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, leghista bocconiano, ovvero l’altro uomo forte della Lega alinsieme con il ministro dello Sviluppo Economico e la ministra alla Disabilità Erika Stefani, mentre sfreccia per il cortile di Montecitorio, dribblando i giornalisti, liquida con la cronista in modo sonoro, tranchant ma anche un po’ divertito, la ormai automatica narrazione della stampa mainstream dei soliti sospetti sulle divisioniLega, nello strenuo tentativo al solito di fare una divisione tra “buoni” e cattivi, anzi un solo “cattivo”, ovvero lo stesso leader Salvini. Un copione molto vecchio ormai, coltivato da anni a ...

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Cinque ragazzi per me, Isabella è la protagonista della puntata 1 Trovare l'anima gemella non è una cosa semplice e questa è una storia nota, ma in Cinque ragazzi per me tutto è possibile, anche ... risalente ormai a sei anni fa, Isabella è ora in cerca di un uomo che ...

Alessandro Pipero: "Io, chef stellato con ristorante a corso Vittorio, senza dehors non apro" Cosa ha provato quando ha saputo che per riaprire occorrevano spazi all'esterno? "Rabbia sicuramente. E poi ho trovato la decisione surreale". Perché? "Come essere umano posso accettare l'arrivo ...

Coprifuoco alle 22 serve? Immunologa Viola: beneficio sui contagi discutibile Corriere della Sera "Tenebre e ossa": arriva la serie tv fantasy di Netflix Ecco, pur di raggiungere uno scopo farebbe di tutto, il che è al tempo stesso la più grande forza e la maggiore debolezza. Il casting della serie è un inno alla diversità, cosa ne pensa?

"Cambio vita, faccio il pastore" Nasce la scuola nazionale itinerante Ciascuno può scegliere la parte che gli interessa. Ma che cosa si insegna? Lo chiarisce il coordinatore Franco Parola, 61 anni, laurea in agraria e in geologia: "La scuola è articolata in tre moduli ...

