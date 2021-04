Che ci fanno i manga nelle classifiche dei best seller? (Di venerdì 23 aprile 2021) Il giornalista Roberto Gervaso diceva di leggere le classifiche dei best seller con lo stesso approccio con cui si leggono i risultati di un check-up. E’ un atteggiamento giusto: andare alla ricerca di belle notizie pensando che saranno rare e per questo preziose. A volte però lo sconforto è troppo grande. Basta vedere quali libri sono entrati nella sezione “saggistica”. Altre volte invece compaiono titoli che, senza suscitare immediato sdegno, lasciano perplessi. Come c’è finito un manga nella classifica dei più venduti di letteratura straniera? Non si tratta nemmeno di un’edizione speciale o una graphic novel: no, proprio l’ultimo numero di una serie molto lunga. I manga, per i pochi che ancora non lo sapessero, sono i fumetti giapponesi. Il loro ingresso in classifica è recente, sebbene ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) Il giornalista Roberto Gervaso diceva di leggere ledeicon lo stesso approccio con cui si leggono i risultati di un check-up. E’ un atteggiamento giusto: andare alla ricerca di belle notizie pensando che saranno rare e per questo preziose. A volte però lo sconforto è troppo grande. Basta vedere quali libri sono entrati nella sezione “saggistica”. Altre volte invece compaiono titoli che, senza suscitare immediato sdegno, lasciano perplessi. Come c’è finito unnella classifica dei più venduti di letteratura straniera? Non si tratta nemmeno di un’edizione speciale o una graphic novel: no, proprio l’ultimo numero di una serie molto lunga. I, per i pochi che ancora non lo sapessero, sono i fumetti giapponesi. Il loro ingresso in classifica è recente, sebbene ...

