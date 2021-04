Chanel, la Maison perde la battaglia legale con Huawei (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivata la conferma ufficiale, Huawei può registrare il suo nuovo Marchio U perchè dissimile dal famoso logo delle 2C di Chanel. Il gruppo del lusso francese ha perso la sua battaglia per il copyright con Huawei dopo che un tribunale europeo ha stabilito che i due loghi non presentano somiglianze significative. Chanel e la sua battaglia legale contro Huawei La battaglia legale di Chanel inizia nel 2017 quando Huawei ha chiesto l’ok dell’ufficio sulle proprietà intellettuali dell’Unione europea (Euipo) per registrare il proprio marchio per l’hardware, composto da due semicerchi verticali intrecciati. Chanel contro Huawei per questo logo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Arrivata la conferma ufficiale,può registrare il suo nuovo Marchio U perchè dissimile dal famoso logo delle 2C di. Il gruppo del lusso francese ha perso la suaper il copyright condopo che un tribunale europeo ha stabilito che i due loghi non presentano somiglianze significative.e la suacontroLadiinizia nel 2017 quandoha chiesto l’ok dell’ufficio sulle proprietà intellettuali dell’Unione europea (Euipo) per registrare il proprio marchio per l’hardware, composto da due semicerchi verticali intrecciati.controper questo logo ...

